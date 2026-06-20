Homem é encontrado morto em rio de Paragominas
Vítima foi identificada como Pablo Noboik Brito Matos, de 33 anos. Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte
Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (20), em um rio que passa pelo Residencial Selecta, em Paragominas, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Pablo Noboik Brito Matos, de 33 anos. Com infomrações da página @boparagominas..
De acordo com informações apuradas, o corpo de Pablo foi localizado por populares dentro do rio. Em seguida, ele foi retirado da água e colocado às margens, em uma área de terra seca, até a chegada das autoridades responsáveis pelos procedimentos legais.
Desaparecimento
Familiares informaram que Pablo estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira (19). Após os procedimentos realizados no local, a identidade da vítima foi oficialmente confirmada.
Equipes das forças de segurança e da perícia estiveram na área para realizar os primeiros levantamentos sobre o caso.
Hipótese
Segundo a Polícia, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. As informações preliminares apontam que a causa da morte pode ter sido afogamento. No entanto, somente o exame de necropsia poderá confirmar oficialmente o que provocou o óbito.
O corpo foi removido para os procedimentos periciais, que deverão auxiliar na elucidação do caso.
Investigação
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paragominas e segue sob investigação. O laudo pericial deverá esclarecer as circunstâncias da morte nos próximos dias.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil e aguarda retorno.
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