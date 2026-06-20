Homem é encontrado morto em rio de Paragominas

Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (20), em um rio que passa pelo Residencial Selecta, em Paragominas, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Pablo Noboik Brito Matos, de 33 anos. Com infomrações da página @boparagominas..

De acordo com informações apuradas, o corpo de Pablo foi localizado por populares dentro do rio. Em seguida, ele foi retirado da água e colocado às margens, em uma área de terra seca, até a chegada das autoridades responsáveis pelos procedimentos legais.

Desaparecimento

Familiares informaram que Pablo estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira (19). Após os procedimentos realizados no local, a identidade da vítima foi oficialmente confirmada.

Equipes das forças de segurança e da perícia estiveram na área para realizar os primeiros levantamentos sobre o caso.

Hipótese

Segundo a Polícia, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. As informações preliminares apontam que a causa da morte pode ter sido afogamento. No entanto, somente o exame de necropsia poderá confirmar oficialmente o que provocou o óbito.

O corpo foi removido para os procedimentos periciais, que deverão auxiliar na elucidação do caso.

Investigação

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paragominas e segue sob investigação. O laudo pericial deverá esclarecer as circunstâncias da morte nos próximos dias.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil e aguarda retorno.