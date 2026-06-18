Abastecimento de água é reforçado em destinos turísticos do Pará para as férias de julho

Com a proximidade das férias escolares e o aumento do fluxo de turistas para praias, ilhas e balneários do Pará, os sistemas de abastecimento de água de alguns dos principais destinos turísticos do Estado passam por reforços operacionais para atender à demanda extra registrada durante o verão amazônico.

A operação da Águas do Pará abrange 12 municípios e os distritos de Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba, em Belém, localidades que tradicionalmente recebem milhares de visitantes ao longo do mês de julho. O objetivo é evitar interrupções no fornecimento e garantir maior regularidade no serviço em um período em que a população temporária pode superar, em alguns casos, o número de moradores permanentes.

Entre as cidades contempladas estão Salinópolis, Alter do Chão, Marapanim, Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu, São Caetano de Odivelas, Colares, Marabá, Palestina do Pará, Soure e Salvaterra.

As medidas incluem recuperação e perfuração de poços, ampliação da capacidade de produção e armazenamento de água, manutenção preventiva de equipamentos, reforço das equipes técnicas e disponibilização de caminhões-pipa para situações emergenciais. Também estão previstas a instalação de geradores de energia e o monitoramento contínuo dos sistemas de abastecimento.

Nos municípios mais procurados durante o período de férias, como Salinópolis e os balneários do Marajó, as intervenções já estão em andamento. Em algumas localidades houve ampliação da produção de água, enquanto em outras foram realizados serviços de reativação e modernização de sistemas.

Além das melhorias estruturais, haverá equipes de plantão durante 24 horas e reforço no atendimento nos fins de semana, quando o movimento de visitantes costuma ser mais intenso.

Especialistas do setor destacam que períodos de alta temporada representam um desafio para os sistemas de abastecimento, já que o consumo aumenta significativamente em curto espaço de tempo. Por isso, a preparação antecipada é considerada fundamental para reduzir transtornos à população local e aos turistas.

A orientação da concessionária para moradores e visitantes é manter o consumo consciente, evitando desperdícios, especialmente nos dias de maior movimento. O uso racional da água ajuda a preservar a capacidade dos sistemas e contribui para a manutenção do abastecimento regular durante toda a temporada.