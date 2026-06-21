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Paraense de 23 anos é capturado na Guerra da Ucrânia por forças militares russas

Em vídeo divulgada pelo Exército da Rússia, o jovem de Castanhal Herik Ferreira Soares diz que foi enganado para ir à guerra

O Liberal
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O jovem paraense Herik Ferreira Soares, de 23 anos, foi feito prisioneiro por forças militares da Rússia na Guerra da Ucrânia. (Reprodução redes sociais)

O jovem paraense Herik Ferreira Soares, de 23 anos, foi feito prisioneiro por forças militares da Rússia na Guerra da Ucrânica. Herik que é natura de Castanhal, município da Região Metropolitana de Belém (RMB), no Estado do Pará, apareceu chorando em vídeo divulgado por meio de canais do Telegram, ligados às forças russas. Ele diz ter sido enganado ao ser recrutado para a Guerra na Ucrânia. O vídeo começou a circular na internet a partir da noite deste sábado (20).

"Sou Herik Ferreira Soares. Sou Natural de Castanhal, do Brasil, no Estado do Pará. De uma propaganda mentirosa da Ucrânia. Vim parar na Ucrânia, no intuito de um serviço na retaguarda, de trabalhar em um local seguro, e eles mentiram para mim. Me enviaram para a linha de frente, para o combate, confronto intenso, e não era isso que me prometeram. Não era isso o acordo. Meu serviço não era de combatente, e sim na retaguarda. Graças a Deus que estou vivo. E obrigado aos militares russos que prestaram assistência médica humanitária à mim", declarou em vídeo.

Herik disse estar arrependido da decisão de ir até a Guerra da Ucrânia e pediu perdão à sua mãe. Ele ainda pediu desculpas para não ter um bom vínculo com a família no Pará. "Estou morrendo de saudade da senhora, quero que a senhora saiba que eu lhe amo muito. Me desculpe por não ter dado ouvidos à senhora. Fale para o meu avô que eu estou bem. Dá um abraço na vovó também. Diga para ela que se Deus quiser eu vou ver vocês novamente. Saudade", declara emocionado o jovem de Castanhal no vídeo.

No vídeo gravado pelo Exército da Rússia, o brasileiro diz que não ouviu os conselhos da família e voltou para a Guerra da Ucrânia. "Os conselhos que a senhora me deu, logo quando eu cheguei no Brasil no ano passado, me perdoa por ter voltado aqui para esse inferno. Pense bem antes de vir para cá e perder algo bem maior que é a sua família. Não compensa vir para cá atrás de dinheiro sujo. Dinheiro que não vale a pena. Não deixe a segurança da sua família e vir para uma guerra que não é sua", disse. 

O brasileiro também falou que os estrangeiros, como os latino-americanos, são utilizados como pessoas descartáveis na guerra. "Após passar por esse horror da guerra, eu me dei conta que os comandantes ucranianos só querem usar o povo latino-americano e outros estrangeiros, colombianos, brasileiros, peruanos, dentre outros, argentinos. Só querem usar para que o povo deles se beneficie", afirmou.

A Secretaria de Justiça do Estado do Pará (Seju) informou que Governo do Estado não possui competência institucional para tratar sobre o caso, e que a responsabilidade é do Ministério de Relações Exteriores.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou resposta ao Itamaraty - Ministério das Relações Exteriores do Brasil - já possuía informações sobre o caso de Herik Ferreira Soares e quais medidas estão sendo tomadas com o intuito de repatriar o paraense ao Brasil. A reportagem aguarda resposta. 

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