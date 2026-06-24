Força-tarefa da PC busca agilizar investigações de violência contra mulheres no Pará  

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta quarta-feira (24/6), a “Força-Tarefa Juntos por Elas”, uma grande ação integrada entre as diretorias operacionais da instituição, voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher, com atuação estratégica para acelerar investigações, fortalecer a responsabilização dos agressores e ampliar a proteção às mulheres vítimas de violência.

“A força-tarefa demonstra o compromisso da Polícia Civil do Pará em combater a impunidade e garantir que as mulheres tenham acesso à justiça de forma célere e efetiva. A violência contra a mulher exige uma resposta rápida, firme e coordenada do Estado. Cada inquérito concluído e remetido à Justiça representa uma mulher que teve sua voz ouvida e um agressor mais próximo de ser responsabilizado pelos seus atos", destacou Temmer Khayat, delegado-geral adjunto da Polícia Civil.

A integração entre as diretorias operacionais permite potencializar recursos humanos e técnicos, ampliando a capacidade investigativa da instituição e proporcionando maior eficiência na tramitação dos procedimentos policiais.

“Mais do que números, a força-tarefa representa um esforço coletivo em defesa da vida, da dignidade e dos direitos das mulheres paraenses. Cada diligência realizada, cada denúncia apurada e cada inquérito concluído significam a renovação do compromisso institucional de romper o ciclo da violência doméstica e familiar", continuou o delegado.

A ação também reforça o papel da Polícia Civil como protagonista na rede de proteção às mulheres, atuando de forma permanente para garantir que as vítimas sejam acolhidas, protegidas e que os autores de violência sejam devidamente responsabilizados.

“A iniciativa contempla a realização de centenas de diligências investigativas, incluindo o cumprimento de intimações de autores de violência doméstica e familiar, buscas de pertences das vítimas nas residências de seus agressores, verificações de denúncias anônimas, análise de procedimentos em andamento, instauração de novos inquéritos policiais e a remessa de mais de 400 inquéritos policiais ao Poder Judiciário, representando um importante avanço na resposta estatal aos crimes praticados contra mulheres”, ressaltou a delegada Emanuela Amorim, titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV).

A Polícia Civil do Estado do Pará reafirma que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma prioridade institucional e que a união de todas as suas forças operacionais representa um passo decisivo na construção de uma sociedade mais segura, justa e livre de violência de gênero.

“As Diretorias de Polícia Metropolitana (DPM), de Polícia Especializada (DPE), Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC) e a Corregedoria-Geral da instituição uniram-se à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis para somar esforços e garantir a proteção e o acolhimento às vítimas e a responsabilização desses agressores”, finalizou a diretora da DAV.

Denuncie

Em caso de violência contra a mulher, procure a unidade policial mais próxima, uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher ou registre sua ocorrência por meio da Delegacia Virtual. O silêncio protege o agressor. A denúncia salva vidas.