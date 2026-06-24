Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Força-tarefa da PC busca agilizar investigações de violência contra mulheres no Pará  

A ação também reforça o papel da Polícia Civil como protagonista na rede de proteção às mulheres, atuando de forma permanente para garantir que as vítimas sejam acolhidas, protegidas e que os autores de violência sejam devidamente responsabilizados

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma policial civil sentada em uma mesa enquanto conversa com uma mulher. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta quarta-feira (24/6), a “Força-Tarefa Juntos por Elas”, uma grande ação integrada entre as diretorias operacionais da instituição, voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher, com atuação estratégica para acelerar investigações, fortalecer a responsabilização dos agressores e ampliar a proteção às mulheres vítimas de violência.

“A força-tarefa demonstra o compromisso da Polícia Civil do Pará em combater a impunidade e garantir que as mulheres tenham acesso à justiça de forma célere e efetiva. A violência contra a mulher exige uma resposta rápida, firme e coordenada do Estado. Cada inquérito concluído e remetido à Justiça representa uma mulher que teve sua voz ouvida e um agressor mais próximo de ser responsabilizado pelos seus atos", destacou Temmer Khayat, delegado-geral adjunto da Polícia Civil.

A integração entre as diretorias operacionais permite potencializar recursos humanos e técnicos, ampliando a capacidade investigativa da instituição e proporcionando maior eficiência na tramitação dos procedimentos policiais.

“Mais do que números, a força-tarefa representa um esforço coletivo em defesa da vida, da dignidade e dos direitos das mulheres paraenses. Cada diligência realizada, cada denúncia apurada e cada inquérito concluído significam a renovação do compromisso institucional de romper o ciclo da violência doméstica e familiar", continuou o delegado. 

A ação também reforça o papel da Polícia Civil como protagonista na rede de proteção às mulheres, atuando de forma permanente para garantir que as vítimas sejam acolhidas, protegidas e que os autores de violência sejam devidamente responsabilizados.

“A iniciativa contempla a realização de centenas de diligências investigativas, incluindo o cumprimento de intimações de autores de violência doméstica e familiar, buscas de pertences das vítimas nas residências de seus agressores, verificações de denúncias anônimas, análise de procedimentos em andamento, instauração de novos inquéritos policiais e a remessa de mais de 400 inquéritos policiais ao Poder Judiciário, representando um importante avanço na resposta estatal aos crimes praticados contra mulheres”, ressaltou a delegada Emanuela Amorim, titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV).

A Polícia Civil do Estado do Pará reafirma que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma prioridade institucional e que a união de todas as suas forças operacionais representa um passo decisivo na construção de uma sociedade mais segura, justa e livre de violência de gênero.

“As Diretorias de Polícia Metropolitana (DPM), de Polícia Especializada (DPE), Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC) e a Corregedoria-Geral da instituição uniram-se à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis para somar esforços e garantir a proteção e o acolhimento às vítimas e a responsabilização desses agressores”, finalizou a diretora da DAV. 

Denuncie

Em caso de violência contra a mulher, procure a unidade policial mais próxima, uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher ou registre sua ocorrência por meio da Delegacia Virtual. O silêncio protege o agressor. A denúncia salva vidas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

força-tarefa

pc

agilizar investigações

violência contra mulheres

pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Jovem é morto a facadas em São Caetano de Odivelas; 'Panda' é procurado pela polícia

Segundo a Polícia Militar, o suspeito assassinou a vítima após vê-la com a ex-companheira

24.06.26 18h09

POLÍCIA

Força-tarefa da PC busca agilizar investigações de violência contra mulheres no Pará  

A ação também reforça o papel da Polícia Civil como protagonista na rede de proteção às mulheres, atuando de forma permanente para garantir que as vítimas sejam acolhidas, protegidas e que os autores de violência sejam devidamente responsabilizados

24.06.26 17h36

POLÍCIA

Boxeador é afastado de academia após denúncia de violência doméstica em Belém

O episódio veio à tona após Camila Silva utilizar as redes sociais para relatar a agressão que sofreu do lutador, que é pai do filho dela de cinco meses

24.06.26 17h09

PRESO

Suspeito de atropelar ‘Pam Pam’ e outros moradores em Belém é preso em Paragominas

A ação para capturar o investigado ocorreu nesta quarta-feira (24)

24.06.26 12h27

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de atropelar ‘Pam Pam’ e outros moradores em Belém é preso em Paragominas

A ação para capturar o investigado ocorreu nesta quarta-feira (24)

24.06.26 12h27

INVESTIGAÇÃO

Mulher denuncia ter sido agredida por boxeador enquanto carregava filho de 5 meses no colo, em Belém

O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (24).

24.06.26 11h07

VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros por ocupantes de veículo no bairro do Marco, em Belém

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, autoria ou motivação do homicídio

23.06.26 23h13

HOMICÍDIO

Jovem é encontrado morto com sinais de tortura e pés amarrados em Bragança

O caso foi registrado na noite de terça-feira (23)

24.06.26 8h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda