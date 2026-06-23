Homem é morto a tiros por ocupantes de veículo no bairro do Marco, em Belém

Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira (23), na rua Rosa Maria, no bairro do Marco, em Belém. A vítima foi identificada pela Polícia Científica do Pará como Wagner Brito da Conceição, de 33 anos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local após o homicídio, com a presença de equipes policiais e muitos curiosos.

Em nota, a Polícia Militar do Pará informou que atendeu a ocorrência na noite de terça-feira (23). Segundo relatos de testemunhas, ocupantes de um veículo ainda não identificado efetuaram diversos disparos contra a vítima e fugiram em seguida. O caso foi registrado na Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

A Polícia Civil informou que a Delegacia do Marco apura as circunstâncias do homicídio e trabalha para identificar e localizar os suspeitos envolvidos na ação criminosa. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações.

A corporação também orienta que informações que possam contribuir para a elucidação do crime sejam repassadas ao Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.

Já a Polícia Científica do Pará informou que o corpo de Wagner Brito da Conceição, de 33 anos, foi periciado e liberado aos familiares nesta quarta-feira (24).