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Polícia

Suspeito de atropelar ‘Pam Pam’ e outros moradores em Belém é preso em Paragominas

A ação para capturar o investigado ocorreu nesta quarta-feira (24)

O Liberal
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Suspeito de atropelar ‘Pam Pam’ e outros moradores em Belém é preso em Paragominas. (Foto: Redes Sociais / Arquivo O Liberal)

O suspeito de ser o autor do atropelamento que deixou moradores feridos no bairro da Sacramenta, em Belém, foi preso nesta quarta-feira (24) no município de Paragominas, no sudeste do Pará. A informação foi confirmada pela governadora Hana Ghassan. O investigado, que estava foragido desde o dia do acidente, foi localizado e detido em uma residência de familiares.

Em publicação nas redes sociais, ela destacou a atuação das forças de segurança no caso.

“Meu reconhecimento e respeito à Polícia Civil do nosso estado, que localizou e prendeu o motorista responsável pelo atropelamento que feriu o Pam Pam, símbolo da torcida do Paysandu, e outros moradores da Passagem Marinho. Trabalho técnico, rápido e firme, assim que age a segurança pública do Pará. Quem comete um crime e tenta fugir da responsabilidade vai ser encontrado. Nossa Polícia Civil não descansa até garantir justiça para as vítimas”, afirmou a governadora.

Atropelamento

O preso é apontado como responsável pelo atropelamento que ocorreu no dia 10 de junho, na Passagem Marinho, no bairro da Sacramenta, em Belém. Na ocasião, um grupo de moradores realizava a pintura da via quando uma caminhonete avançou por um trecho interditado e atingiu várias pessoas.

Entre os feridos está Daniel Grislei Tavares de Souza, conhecido como “Pam Pam”, figura popular entre torcedores do Paysandu. Outras vítimas também foram atingidas e precisaram de atendimento médico.

De acordo com as investigações, o motorista teria deixado o local sem prestar socorro após o atropelamento. O veículo suspeito foi encontrado posteriormente abandonado no bairro do Coqueiro.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi identificado durante as diligências e vinha sendo procurado desde então.

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