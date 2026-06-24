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Polícia

Incêndio destrói ambulância na BR-230, nas proximidades de Altamira

O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (24)

O Liberal
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Incêndio destrói ambulância na BR-230, nas proximidades de Altamira. (Foto: Redes Sociais)

Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo foi completamente destruída após pegar fogo na manhã desta quarta-feira (24), na BR-230, rodovia Transamazônica, nas proximidades de Altamira, no sudoeste do Pará.

No veículo estavam o motorista, uma paciente, uma acompanhante e um enfermeiro. Apesar do susto, todos conseguiram sair a tempo e não sofreram ferimentos.

Segundo as informações iniciais, o veículo retornava ao município de Brasil Novo quando o incêndio começou. Em poucos minutos, as chamas se alastraram e consumiram toda a estrutura da ambulância. O fogo chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela rodovia, já que era possível ver a fumaça e as chamas à distância.

Segundo informações preliminares, a principal hipótese investigada é de que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito no sistema elétrico da ambulância. As circunstâncias exatas ainda deverão ser apuradas.

Não houve registro de interdição prolongada da rodovia. O caso deverá ser acompanhado pelas autoridades competentes para identificar a origem do fogo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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