Mulher trans é assassinada a tiros em área rural de Moju

Uma mulher trans identificada até o momento somente como Bruna foi assassinada na noite de terça-feira (23), na região do Km 50, zona rural do município de Moju, no nordeste do Pará.

Segundo as informações iniciais, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Ela morreu ainda no local antes da chegada de socorro.

Policiais militares do 47º Batalhão foram acionados por moradores para atender à ocorrência e realizar os primeiros procedimentos na área. As circunstâncias do crime começaram a ser apuradas pelas equipes de segurança, que também buscam informações que possam auxiliar na identificação dos autores.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a motivação do homicídio ou se há confirmação sobre quantos suspeitos estão envolvidos na ação criminosa.

O caso é investigado pela Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.