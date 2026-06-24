Jovem é encontrado morto com sinais de tortura e pés amarrados em Bragança

Leandro Gustavo da Silva, de 18 anos, foi encontrado morto no início da noite de terça-feira (23), no município de Bragança, nordeste do Pará. A vítima estava em uma área de mata localizada no bairro Perpétuo Socorro 2, região conhecida popularmente como Piçarreira, e apresentava sinais de tortura.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o corpo da vítima foi encontrado com os pés amarrados, marcas de espancamento, sinais de tortura, ferimentos provocados por arma branca na região do pescoço e perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo.

Durante os levantamentos realizados no local, as equipes policiais também encontraram um buraco que, segundo as informações preliminares, estaria sendo cavado com a suposta intenção de ocultar o cadáver.

Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas e realizaram o isolamento da área para o trabalho da perícia. A Polícia Científica realizou os procedimentos de remoção e análise da cena do crime. O corpo deverá ser encaminhado para a unidade da Polícia Científica em Castanhal, onde passará por mais exames periciais.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso e realiza diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.