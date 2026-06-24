PF destrói mais de 600 quilos de drogas e repassa armamentos apreendidos ao Exército no Pará

A Polícia Federal realizou, na terça-feira (23), a incineração de cerca de 630 quilos de drogas no município de Santa Isabel do Pará. Entre os entorpecentes destruídos estavam porções de maconha e cocaína apreendidas durante operações de combate ao tráfico de drogas em diferentes regiões do estado.

Segundo a corporação, a eliminação do material ocorreu seguindo os procedimentos previstos em lei, com observância dos protocolos sanitários e fiscalização dos órgãos competentes. A medida garante a retirada definitiva das substâncias ilícitas de circulação.

Também na terça-feira, a Polícia Federal promoveu a destinação de armas, munições e outros materiais bélicos apreendidos em ações policiais ao Exército Brasileiro, em Belém. A transferência foi realizada conforme determina a legislação vigente para esse tipo de material.

Entre os itens encaminhados às Forças Armadas estavam 23 armas de fogo, 16 carregadores e aproximadamente 3 mil munições. O lote incluía ainda mais de 100 quilos de chumbo utilizado para recarga de munições, cerca de 6 mil espoletas, mais de 10 mil chumbinhos e aproximadamente 20 quilos de pólvora.

De acordo com a Polícia Federal, as medidas fazem parte das ações permanentes de enfrentamento ao crime organizado, voltadas tanto ao combate ao tráfico de drogas quanto à retirada de armas e munições ilegais de circulação.