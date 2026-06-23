Homicídio é registrado na noite desta terça (23), no bairro do Marco, em Belém

Um homicídio foi registrado na noite desta terça-feira (23) na rua Rosa Maria, no bairro do Marco, em Belém.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local após o crime, com a presença de vários curiosos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima, a autoria do homicídio ou a motivação do crime.

A reportagem tenta contato com as autoridades policiais para obter mais detalhes sobre o caso e aguarda posicionamento da Polícia Militar e da Polícia Civil. O texto será atualizado assim que novas informações forem divulgadas.