Homicídio é registrado na noite desta terça (23), no bairro do Marco, em Belém
Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, autoria ou motivação do homicídio
Um homicídio foi registrado na noite desta terça-feira (23) na rua Rosa Maria, no bairro do Marco, em Belém.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local após o crime, com a presença de vários curiosos.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima, a autoria do homicídio ou a motivação do crime.
A reportagem tenta contato com as autoridades policiais para obter mais detalhes sobre o caso e aguarda posicionamento da Polícia Militar e da Polícia Civil. O texto será atualizado assim que novas informações forem divulgadas.
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