Casal reage a tentativa de assalto e suspeitos fogem no bairro do Marco

Uma tentativa de assalto foi registrada na noite desta quarta-feira (24), por volta das 20h30, na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. A ação terminou em confronto entre uma das vítimas e os suspeitos, que fugiram do local.

Segundo relatos, um casal estava sentado no local quando dois suspeitos, que estavam em uma motocicleta, teriam se aproximado pela contramão e anunciado o assalto, apontando uma arma de fogo. Em seguida, os criminosos teriam exigido o celular das vítimas.

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Durante a ação, um dos suspeitos chegou a subir na motocicleta do casal, mas, no momento em que guardou a arma, acabou sendo surpreendido por uma reação da vítima. Os assaltantes fugiram do local às pressas, deixando para trás as motocicletas utilizadas na ação.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local minutos depois para averiguar a ocorrência e dar início às buscas pelos suspeitos.