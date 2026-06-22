Motorista reage a assalto e atinge suspeitos com carro no bairro Umarizal, em Belém

Dois homens foram presos após assaltarem um casal e serem atingidos por eles com um carro na noite de domingo (21/6) no bairro Umarizal, em Belém. Segundo a Polícia Militar, Paulo Victor Santos de Souza e Edivaldo de Freitas Alves, conhecido pelo apelido "Alad", estavam em uma motocicleta quando abordaram as vítimas, no momento em que saíam do prédio onde moram, e roubaram os celulares delas. Após o crime, o casal acompanhou a dupla no automóvel e a atingiu para que não fugissem.

A PM foi acionada sobre o acidente, que ocorreu na travessa com Romualdo de Seixas, de esquina com a rua Diogo Móia, por volta das 20h30. Assim que os militares chegaram ao local, encontraram os suspeitos e as vítimas. As autoridades levantaram que Paulo conduzia a moto enquanto Edivaldo seguia na garupa do veículo.

Nas redes sociais, um vídeo do caso foi compartilhado logo após Paulo e Edivaldo terem sido atingidos pelo carro. Pelas imagens, é possível vê-los deitados no chão, sendo que um deles aparece com ferimentos no rosto e conversa com um policial militar. O outro, que veste uma camisa verde, conversa com moradores.

“Para roubar os outros, vocês são um leão. Cadê a arma?”, diz um homem ao fundo na gravação. “Que arma, senhor? Eu acho que era outra pessoa”, responde o suspeito e rende risada aos moradores.

Edivaldo e Paulo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e levados até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Até agora, o estado de saúde dos dois é desconhecido.

Segundo a Polícia Militar, Edivaldo tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, por um crime não informado. Com a dupla, os militares localizaram os celulares do casal que havia sido roubado, além de um outro aparelho. A PM apreendeu a moto que os suspeitos estavam e levou até a Seccional de São Brás.

Em nota, a PM confirmou que agentes do 2º Batalhão prenderam dois homens suspeitos de roubo no bairro Umarizal, em Belém. "A PM foi acionada por moradores após a colisão entre o veículo das vítimas e a motocicleta usada pelos suspeitos. Foram recuperados uma motocicleta e dois celulares roubados. Um celular foi apreendido. Todo o material foi apresentado na 2ª Seccional Urbana de São Brás, onde foi registrado o boletim de ocorrência", comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.