Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motorista reage a assalto e atinge suspeitos com carro no bairro Umarizal, em Belém

De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos tinha uma mandado de prisão preventiva em aberto

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o local do acidente. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Dois homens foram presos após assaltarem um casal e serem atingidos por eles com um carro na noite de domingo (21/6) no bairro Umarizal, em Belém. Segundo a Polícia Militar, Paulo Victor Santos de Souza e Edivaldo de Freitas Alves, conhecido pelo apelido "Alad", estavam em uma motocicleta quando abordaram as vítimas, no momento em que saíam do prédio onde moram, e roubaram os celulares delas. Após o crime, o casal acompanhou a dupla no automóvel e a atingiu para que não fugissem.

A PM foi acionada sobre o acidente, que ocorreu na travessa com Romualdo de Seixas, de esquina com a rua Diogo Móia, por volta das 20h30. Assim que os militares chegaram ao local, encontraram os suspeitos e as vítimas. As autoridades levantaram que Paulo conduzia a moto enquanto Edivaldo seguia na garupa do veículo.

Nas redes sociais, um vídeo do caso foi compartilhado logo após Paulo e Edivaldo terem sido atingidos pelo carro. Pelas imagens, é possível vê-los deitados no chão, sendo que um deles aparece com ferimentos no rosto e conversa com um policial militar. O outro, que veste uma camisa verde, conversa com moradores.

“Para roubar os outros, vocês são um leão. Cadê a arma?”, diz um homem ao fundo na gravação. “Que arma, senhor? Eu acho que era outra pessoa”, responde o suspeito e rende risada aos moradores.

Edivaldo e Paulo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e levados até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Até agora, o estado de saúde dos dois é desconhecido.

Segundo a Polícia Militar, Edivaldo tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, por um crime não informado. Com a dupla, os militares localizaram os celulares do casal que havia sido roubado, além de um outro aparelho. A PM apreendeu a moto que os suspeitos estavam e levou até a Seccional de São Brás.

Em nota, a PM confirmou que agentes do 2º Batalhão prenderam dois homens suspeitos de roubo no bairro Umarizal, em Belém. "A PM foi acionada por moradores após a colisão entre o veículo das vítimas e a motocicleta usada pelos suspeitos. Foram recuperados uma motocicleta e dois celulares roubados. Um celular foi apreendido. Todo o material foi apresentado na 2ª Seccional Urbana de São Brás, onde foi registrado o boletim de ocorrência", comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

motorista reage

assalto

atinge dupla em moto

umarizal

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Motorista reage a assalto e atinge suspeitos com carro no bairro Umarizal, em Belém

De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos tinha uma mandado de prisão preventiva em aberto

22.06.26 9h52

POLÍCIA

Homem é detido após ameaçar ex-esposa e se recusar a entregar bebê de 3 meses em Parauapebas

Suspeito apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido pela Guarda Municipal; caso é investigado como ameaça

21.06.26 22h24

PARÁ

Homem condenado por violência doméstica é preso pela Polícia Civil em Marabá

Mateus Pereira Miranda, de 22 anos, foi localizado no bairro Amapá e deverá cumprir pena de 4 anos e 8 meses de reclusão após condenação definitiva pela Justiça

21.06.26 21h09

VIOLÊNCIA

Suspeito de matar colega e esconder corpo em fossa morre após confronto com a PM em Parauapebas

O cadáver estava coberto por folhas de coqueiro e cocos, em uma tentativa de camuflagem

21.06.26 19h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Motorista reage a assalto e atinge suspeitos com carro no bairro Umarizal, em Belém

De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos tinha uma mandado de prisão preventiva em aberto

22.06.26 9h52

VIOLÊNCIA

Motociclista morre atropelado por caminhonete após suposta briga de trânsito no Guamá

Imagens do acidente mostram caminhonete avançando sobre motociclista no final desta manhã de domingo (21)

21.06.26 14h21

INCIDENTE

Raio atinge casal durante banho de mar em Outeiro; homem morreu e mulher teve ferimentos

O caso ocorreu enquanto as vítimas estavam no mar, no momento da descarga elétrica

20.06.26 18h46

VIOLÊNCIA

Suspeito de matar colega e esconder corpo em fossa morre após confronto com a PM em Parauapebas

O cadáver estava coberto por folhas de coqueiro e cocos, em uma tentativa de camuflagem

21.06.26 19h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda