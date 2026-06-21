Homem é detido após ameaçar ex-esposa e se recusar a entregar bebê de 3 meses em Parauapebas

Um homem identificado como Julio foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Parauapebas na tarde de sábado (20), suspeito de ameaçar a ex-esposa durante um desentendimento envolvendo o ex-casal e o filho de apenas 3 meses.

Segundo informações registradas na ocorrência, a confusão começou quando os dois tentavam uma reconciliação na residência de Julio. Ao longo do dia, o clima se agravou e o homem teria arremessado a bolsa da ex-companheira, contendo documentos pessoais, para um terreno vizinho. Além disso, ele teria se recusado a entregar o bebê à mãe.

De acordo com o relato de uma servidora da Guarda Municipal que registrou a ocorrência, a mulher também teria jogado a chave da motocicleta do ex-marido em um terreno baldio. A partir desse momento, conforme o depoimento, Julio passou a proferir ameaças contra a ex-companheira.

A Guarda Municipal foi acionada, localizou a chave do veículo e conduziu tanto a vítima quanto o suspeito até a Deam para os procedimentos cabíveis.

Ainda segundo os agentes que atenderam a ocorrência, Julio apresentava sinais visíveis de embriaguez, mas colaborou com a abordagem, não sendo necessário o uso de algemas durante a condução.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Parauapebas como crime de ameaça e segue sob investigação das autoridades policiais.