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Polícia

Homem é assassinado a pedradas e pauladas em Parauapebas

Vítima teria tentado intervir para salvar mulher de ser agredida por outro homem na madrugada de domingo (21)

O Liberal
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Vítima tentou salvar uma mulher de ser agredida, mas foi morto a pauladas e pedradas, em Parauapebas. (Reprodução redes sociais)

Um homem foi assassinado na madrugada deste domingo (21), por volta das 3h40, após ser violentamente agredido por pedradas e pauladas, durante uma briga generalizada na avenida Nicodemos, esquina com a rua Tomé de Sousa, no bairro Altamira, no município de Parauapebas.

De acordo com a Polícia Militar, a confusão teria começado após um grupo de pessoas sair de um estabelecimento comercial. Testemunhas relataram que a vítima estava em um local próximo quando percebeu um homem perseguindo uma mulher com um pedaço de madeira.

A vítima teria tentando intervir para defender a mulher, mas em seguida se tornou no alvo dos participantes da confusão. A vítima foi atacada por várias pessoas com pedaços de madeira e pedras. Ele sofreu ferimentos gravíssimos que resultaram na morte ainda no local.

Guarnições da Polícia Militar encontraram a vítima caída em frente à uma empresa próxima ao local. A área foi isolada para o trabalho da perícia. Outras duas pessoas envolvidas no conflito, identificadas como Ronilson Amaral Amador, de 23 anos, e Wellington Nascimento Luz, de 24 anos, ficaram feridas e receberam atendimento médico.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Parauapebas. Até o momento, a vítima não foi identificada. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime. Informações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.

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