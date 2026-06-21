Homem é assassinado a pedradas e pauladas em Parauapebas
Vítima teria tentado intervir para salvar mulher de ser agredida por outro homem na madrugada de domingo (21)
Um homem foi assassinado na madrugada deste domingo (21), por volta das 3h40, após ser violentamente agredido por pedradas e pauladas, durante uma briga generalizada na avenida Nicodemos, esquina com a rua Tomé de Sousa, no bairro Altamira, no município de Parauapebas.
De acordo com a Polícia Militar, a confusão teria começado após um grupo de pessoas sair de um estabelecimento comercial. Testemunhas relataram que a vítima estava em um local próximo quando percebeu um homem perseguindo uma mulher com um pedaço de madeira.
A vítima teria tentando intervir para defender a mulher, mas em seguida se tornou no alvo dos participantes da confusão. A vítima foi atacada por várias pessoas com pedaços de madeira e pedras. Ele sofreu ferimentos gravíssimos que resultaram na morte ainda no local.
Guarnições da Polícia Militar encontraram a vítima caída em frente à uma empresa próxima ao local. A área foi isolada para o trabalho da perícia. Outras duas pessoas envolvidas no conflito, identificadas como Ronilson Amaral Amador, de 23 anos, e Wellington Nascimento Luz, de 24 anos, ficaram feridas e receberam atendimento médico.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Parauapebas. Até o momento, a vítima não foi identificada. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime. Informações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.
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