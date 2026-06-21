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Polícia

Discussão em família acaba com homem morto a tiros de espingarda no Pará

Principal suspeito é o cunhado da vítima, que fugiu após os disparos, segundo informações preliminares

O Liberal
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Imagem ilustrativa (Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros de espingarda nas primeiras horas deste domingo (21), na Vila Fumaça, localizada na vicinal Nova Israel, zona rural de Tailândia, no nordeste do Pará. O suspeito ainda não foi preso. 

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Circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas oficialmente

De acordo com informações preliminares, a vítima estava no município a passeio. Morador de Belém, a vítima teria se envolvido em um desentendimento familiar momentos antes do crime.

O principal suspeito é o cunhado da vítima, irmão de sua companheira. Após a discussão, o homem teria efetuado os disparos de espingarda que atingiram a vítima, que morreu no local.

Agentes da Polícia Militar foram acionados para atender à ocorrência. A área foi isolada para a realização da perícia, e o corpo foi removido para os procedimentos legais.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil do Pará para confirmar a identidade da vítima, informar o andamento das buscas pelo suspeito e esclarecer outras circunstâncias do crime. Até o momento, não houve retorno.

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