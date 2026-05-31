Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas em Tailândia

Uma mulher, identificada como Rosimere Almeida, foi presa em flagrante por tráfico de drogas no final da tarde deste sábado (30), no município de Tailândia, nordeste do Pará. A prisão foi realizada por agentes da 1ª Companhia do 45º Batalhão da Polícia Militar (45º BPM), sob coordenação do Comando de Policiamento Regional XV.

Segundo a Polícia Militar, em nota ao Portal Tailândia, a equipe chegou até o endereço, localizado na Travessa Sucupira, após denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes em frente à “Piscina do Frank”. Os militares passaram a monitorar o local e identificaram movimentação considerada típica do tráfico de drogas.

Ainda conforme a PM, ao perceber a aproximação da viatura, a suspeita demonstrou nervosismo e tentou se desfazer de um aparelho celular e de uma pochete. Ela foi interceptada pelos policiais, que recuperaram os objetos.

Dentro da pochete, os agentes encontraram seis embalagens de substância análoga ao oxi, seis embalagens semelhantes à cocaína, quatro embalagens de maconha e R$ 42 em dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, Rosimere Almeida assumiu a propriedade do material apreendido e confessou que realizava o comércio ilícito no local. Ela foi conduzida para a delegacia do município, onde foram realizados os procedimentos legais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e à Polícia Militar e aguarda retorno.