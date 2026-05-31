PRF apreende 42 quilos de pasta base de cocaína escondidos em carro na BR-230

Uma carga de 42 quilos de pasta base de cocaína, avaliada em mais de R$ 5 milhões, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde deste sábado (30), na BR-230, em Marabá, no sudeste do Pará. A droga estava escondida no painel de um veículo de passeio abordado durante fiscalização no quilômetro 128 da Rodovia Transamazônica.

A apreensão ocorreu por volta das 14h45, quando agentes da PRF avistaram um Fiat Mobi prata trafegando em velocidade acima da considerada adequada para o trecho. Durante a abordagem, o comportamento do motorista levantou suspeitas da equipe policial.

Segundo a PRF, em nota ao Portal Correio de Carajás, o condutor apresentou sinais de nervosismo e não conseguiu explicar de forma convincente os motivos da viagem entre São Luís, no Maranhão, e Marabá. Diante da situação, os policiais decidiram aprofundar a fiscalização no automóvel.

Durante a inspeção, os agentes encontraram 42 quilos de pasta base de cocaína escondidos no painel do veículo. A carga apreendida está avaliada em mais de R$ 5 milhões.

O motorista foi encaminhado para os procedimentos cabíveis. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Rodoviária Federal sobre a ocorrência e aguarda retorno.



A reportagem do Grupo Liberal segue acompanhando o caso.



