Homem é levado à delegacia após ser flagrado com celular roubado em Castanhal

Lucas L. S., de 28 anos, foi conduzido à delegacia na tarde deste domingo (31), em Castanhal, no nordeste do Pará, após ser flagrado com um aparelho celular que possuía registro de roubo/furto.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5º Batalhão receberam uma denúncia, por meio do Núcleo Integrado de Operações (Niop), informando que um grupo de pessoas estaria consumindo entorpecentes em uma residência localizada no Conjunto Ipê Branco. O denunciante também relatou que os suspeitos seriam conhecidos pela prática de furtos na região.

As guarnições se deslocaram até o endereço indicado e realizaram a abordagem dos ocupantes do imóvel. Durante a verificação dos dados dos abordados, os policiais encontraram com Lucas L, um telefone celular modelo Moto E7.

Após consulta no sistema PM Mobile, foi constatado que o aparelho possuía registro de roubo/furto. A informação foi confirmada posteriormente na delegacia, por meio de um boletim de ocorrência registrado anteriormente.

Segundo a PM, Lucas informou que havia comprado o celular de um vizinho pelo valor de R$ 350.

Diante da situação, o homem foi conduzido à unidade policial juntamente com o aparelho apreendido para os procedimentos legais cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil.