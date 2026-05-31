Suspeito de assalto à pizzaria é preso armado após perseguição em Castanhal

Um homem identificado como Aderson Eduardo Oliveira e Silva foi preso na madrugada de sábado (30), suspeito de participar de um assalto a uma pizzaria no centro de Castanhal, no nordeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5º BPM foram acionadas após informações sobre uma suposta troca de tiros nas proximidades da Pizzaria Queen, localizada na rua Aracélia Sampaio. Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com testemunhas e obtiveram imagens que mostravam quatro suspeitos envolvidos em um roubo ao estabelecimento.

Com base nas características repassadas por populares, as guarnições iniciaram buscas na região e conseguiram localizar um dos suspeitos na rua João Paulo II. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma arma de fogo calibre 20.

Segundo a PM, o suspeito apresentou resistência à abordagem e à colocação das algemas. Diante da situação, os agentes utilizaram técnicas de uso progressivo da força, incluindo spray de pimenta, para conter o homem e garantir a segurança da equipe e do próprio abordado.

Após ser detido, Aderson Eduardo Oliveira e Silva foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A polícia segue investigando a participação dos demais envolvidos no assalto.