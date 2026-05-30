‘Rei do corte’, influenciador digital é morto a tiros dentro de carro em Vitória do Xingu

O barbeiro e influenciador digital Edicley Santos, conhecido nas redes sociais como "Rei do Corte", foi morto a tiros na noite de sexta-feira (29), em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. De acordo com informações iniciais, a vítima estava dentro do próprio carro quando foi atingida por disparos de arma de fogo na Travessa Mártir Tiradentes. Edicley não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime nem sobre a motivação do homicídio. A Polícia Militar foi acionada às 21h por moradores que relataram que um homem havia sido alvo de vários tiros enquanto conduzia um carro de passeio, nas proximidades de uma escola. Ao chegarem no local, os agentes constataram o homicídio. A Polícia Civil informou que iniciou as investigações e realiza diligências para identificar os responsáveis pelos disparos e esclarecer as circunstâncias do caso.

Conhecido na região, Edicley Santos tinha 25 anos e trabalhava como barbeiro desde os 18. Nas redes sociais, acumulava mais de 18 mil seguidores ao compartilhar conteúdos relacionados ao trabalho na barbearia, além de divulgar e participar da organização de eventos esportivos realizados em Vitória do Xingu.

A última publicação feita pelo influenciador ocorreu poucas horas antes do crime. Nas imagens divulgadas em suas redes sociais, ele aparecia dirigindo pelas ruas da cidade. A morte de Edicley causou comoção entre moradores e seguidores. Após a confirmação do homicídio, uma grande concentração de pessoas foi registrada nas proximidades do Hospital Municipal de Vitória do Xingu, para onde familiares e amigos se dirigiram em busca de informações. No local, os médicos confirmaram oficialmente o óbito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.