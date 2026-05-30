Veja quem é o motorista preso após atropelar seis pessoas na Augusto Montenegro, em Belém

Foi identificado como Pablo Henrique Farias da Silva, de 20 anos, o motorista apontado como responsável pelo atropelamento que resultou na morte de três pessoas e deixou outras três feridas na avenida Augusto Montenegro, em Belém. O caso foi registrado na madrugada de sexta-feira (29), após um confronto entre torcidas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito foi conduzido por equipes da Polícia Militar à Seccional da Marambaia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal dolosa. O caso segue sob investigação.

No momento da abordagem, Pablo Henrique vestia uma camisa de uma torcida ligada ao Paysandu. No entanto, a organizada está proibida de atuar oficialmente desde 2007, quando uma decisão da Justiça determinou sua extinção e vetou a circulação de materiais relacionados ao grupo.

Confronto

Segundo as investigações preliminares, o atropelamento ocorreu durante um confronto envolvendo integrantes de torcidas de Remo e Paysandu, registrado após um jogo do bicolor. A confusão teria ocorrido em diferentes pontos próximos à região do Entroncamento, antes de culminar no episódio ocorrido no bairro Parque Verde.

Em depoimento às autoridades, o condutor afirmou que tentava escapar do tumulto quando perdeu o controle do veículo e acabou atingindo as vítimas. A polícia informou ainda que ele não possuía antecedentes criminais.

Vítimas

Entre os atropelados, três pessoas não resistiram aos ferimentos. Elder Martins Santos e Luan Garcia Batista morreram ainda no local. Já Jhonata Mateus Maciel Chaves foi socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, mas morreu horas depois de dar entrada na unidade. Os três seriam integrantes de uma torcida organizada do Remo.

Outras três vítimas foram levadas para atendimento médico. Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente a identidade dos sobreviventes nem detalhes atualizados sobre o estado de saúde deles. As circunstâncias do atropelamento continuam sendo apuradas pela Polícia Civil, que realiza oitivas de testemunhas e aguarda o resultado das perícias solicitadas.

A Redação Integrada de O Liberal não conseguiu o contato da defesa de Pablo Henrique Farias da Silva. O espaço segue aberto para posicionamento.

Acidente

Conforme a Polícia Militar, o atropelamento ocorreu na madrugada de sexta-feira (29). Duas pessoas morreram no local, uma morreu no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h, e outras três seguem internadas.

“A Polícia Civil informa que, das quatro vítimas de lesão corporal, uma foi socorrida, mas morreu no hospital. Duas morreram no local. Um homem foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional da Marambaia, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal dolosa. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

Segundo informações do 24º Batalhão de PM, a situação mais grave do tumulto ocorreu nas proximidades do conjunto Jardim Sevilha, onde o motorista do carro acabou atropelando várias pessoas.

Entre as pessoas feridas estão um mototaxista e a passageira dele, que, segundo testemunhas, não teriam participação na briga entre torcedores. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas. Parte dos feridos foi encaminhada ao Hospital Metropolitano.

Após o atropelamento, houve um novo princípio de tumulto no local. Integrantes de uma torcida rival tentaram agredir o motorista suspeito, mas foram contidos pela Polícia Militar, que dispersou os envolvidos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação logo após o atropelamento, com pessoas tentando socorrer os feridos enquanto o veículo permaneceu parado na pista.