Homem é preso com 42 porções de oxi durante ação da PM em Castanhal

Gustavo Silva de Almeida foi preso na noite de sábado (30) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Bom Jesus, em Castanhal, nordeste do Pará. A ação foi realizada por policiais militares da equipe Águia 03, do 5º Batalhão.

De acordo com a PM, a guarnição realizava rondas pela rua Professora Raimunda Marta Ribeiro, área apontada como conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes, quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir por um beco e chegou a pular o muro de uma residência.

Os militares realizaram o acompanhamento a pé e conseguiram capturar o suspeito no quintal do imóvel. Durante a abordagem, foram encontradas com ele 42 porções de uma substância semelhante a oxi e R$ 233 em dinheiro.

Segundo a polícia, o próprio suspeito informou que estava comercializando drogas no local e que o valor apreendido seria proveniente da venda dos entorpecentes.

O homem foi conduzido à delegacia, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil investiga o caso.