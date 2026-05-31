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Polícia

Homem é preso com 42 porções de oxi durante ação da PM em Castanhal

Com ele, a polícia apreendeu ainda a quantia de R$ 233 em dinheiro

O Liberal
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Homem é preso com 42 porções de oxi durante ação da PM em Castanhal. (Divulgação | PM)

Gustavo Silva de Almeida foi preso na noite de sábado (30) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Bom Jesus, em Castanhal, nordeste do Pará. A ação foi realizada por policiais militares da equipe Águia 03, do 5º Batalhão.

De acordo com a PM, a guarnição realizava rondas pela rua Professora Raimunda Marta Ribeiro, área apontada como conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes, quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir por um beco e chegou a pular o muro de uma residência.

Os militares realizaram o acompanhamento a pé e conseguiram capturar o suspeito no quintal do imóvel. Durante a abordagem, foram encontradas com ele 42 porções de uma substância semelhante a oxi e R$ 233 em dinheiro.

Segundo a polícia, o próprio suspeito informou que estava comercializando drogas no local e que o valor apreendido seria proveniente da venda dos entorpecentes.

O homem foi conduzido à delegacia, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil investiga o caso.

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