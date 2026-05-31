Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem desaparece durante passeio fluvial na praia de Cotijuba neste domingo (31), em Belém

Testemunhas relatam que vítima sumiu após movimentação de balsa; Corpo de Bombeiros realiza buscas na região

Da Redação
fonte

Praia do Vai quem Quer, na Ilha de Cotijuba, é considerada a praia mais perigosa do Pará (Cristino Martins / O Liberal)

Um homem desapareceu na tarde deste sábado (31) após um acidente envolvendo uma balsa durante um passeio fluvial na praia de Cotijuba, em Belém. Segundo relatos de testemunhas, o Corpo de Bombeiros foi acionado.



Ainda de acordo com testemunhas, a embarcação teria encostado na praia apenas para desembarque de passageiros e deveria deixar o local em seguida. No entanto, a balsa permaneceu parada por mais tempo, enquanto parte das pessoas continuava na água, próximo à embarcação.

No momento em que a tripulação decidiu deixar a praia, o motor da balsa foi ligado sem aviso prévio para que os banhistas se afastassem da área. Durante a movimentação da embarcação, um homem teria desaparecido na água.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou buscas pelo desaparecido ainda durante a tarde. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias exatas do caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem desaparecido cotijuba
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

MARAJÓ

Lancha pega fogo no Rio Mocoões, em Anajás, e deixa uma pessoa ferida

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a embarcação tomada por fumaça

31.05.26 19h03

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de estupro de vulnerável tem prisão relaxada após audiência de custódia em Abaetetuba

A informação foi divulgada nas redes sociais pela advogada do investigado

31.05.26 18h46

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de assalto à pizzaria é preso armado após perseguição em Castanhal

Homem foi localizado pela Polícia Militar após roubo praticado por grupo de quatro criminosos

31.05.26 17h56

FLAGRANTE

Homem é preso com 42 porções de oxi durante ação da PM em Castanhal

Com ele, a polícia apreendeu ainda a quantia de R$ 233 em dinheiro

31.05.26 17h40

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

DURANTE PASSEIO

Homem desaparece durante passeio fluvial na praia de Cotijuba neste domingo (31), em Belém

Testemunhas relatam que vítima sumiu após movimentação de balsa; Corpo de Bombeiros realiza buscas na região

31.05.26 16h26

POLÍCIA

Veja o momento do acidente que causou a morte de motociclista na BR-316, em Ananindeua

Pelas filmagens, é possível ver que um carro tenta ultrapassar um caminhão, perde o controle e atinge a moto, conduzida pela vítima e que era ocupada por uma mulher

12.05.26 15h55

MARAJÓ

Lancha pega fogo no Rio Mocoões, em Anajás, e deixa uma pessoa ferida

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a embarcação tomada por fumaça

31.05.26 19h03

POLÍCIA

Caso Bernardo: família espera que CRM determine cassação do registro de médicos pela morte de jovem

A família conta que uma série de erros médicos e omissões mataram o rapaz em 2023. O julgamento vai analisar possíveis violações do cirurgião torácico Augusto Cezar Sales e do anestesista Cesar Collyer

30.05.26 18h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda