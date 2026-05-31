Homem desaparece durante passeio fluvial na praia de Cotijuba neste domingo (31), em Belém
Testemunhas relatam que vítima sumiu após movimentação de balsa; Corpo de Bombeiros realiza buscas na região
Um homem desapareceu na tarde deste sábado (31) após um acidente envolvendo uma balsa durante um passeio fluvial na praia de Cotijuba, em Belém. Segundo relatos de testemunhas, o Corpo de Bombeiros foi acionado.
Ainda de acordo com testemunhas, a embarcação teria encostado na praia apenas para desembarque de passageiros e deveria deixar o local em seguida. No entanto, a balsa permaneceu parada por mais tempo, enquanto parte das pessoas continuava na água, próximo à embarcação.
No momento em que a tripulação decidiu deixar a praia, o motor da balsa foi ligado sem aviso prévio para que os banhistas se afastassem da área. Durante a movimentação da embarcação, um homem teria desaparecido na água.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou buscas pelo desaparecido ainda durante a tarde. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias exatas do caso.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.
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