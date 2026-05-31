Criança é atropelada por grauzeiro e motorista foge sem prestar socorro em Parauapebas

Uma criança de 12 anos foi atropelada por um motociclista que praticava o chamado "grau" na tarde desta semana no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O condutor responsável pelo atropelamento fugiu sem prestar socorro à vítima. O acidente ocorreu na Rua X-12, esquina com a Avenida Paricá. Moradores teriam relatado que um grupo de motociclistas utiliza frequentemente as vias do bairro para realizar manobras de risco, como empinar motos.

A reportagem de O Liberal procurou a Polícia Civil do estado para saber como o caso seguirá e o que já está sendo feito, mas ainda não teve retorno. O espaço segue aberto.

Durante uma dessas exibições, um dos condutores perdeu o controle da motocicleta e atingiu a criança, que seguia a pé em direção à sua residência. Com o impacto, a vítima caiu ao chão e teve as pernas atingidas pela moto. Ela sofreu um corte profundo em uma das pernas, ferimento que, conforme relatos de testemunhas, pode ter sido causado por uma estrutura metálica acoplada à motocicleta para auxiliar na execução das manobras. Após o atropelamento, o motociclista e os demais integrantes do grupo abandonaram o local sem prestar qualquer auxílio.

Moradores que presenciaram a cena agiram rapidamente. Eles socorreram a criança e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos no local antes de encaminhar a vítima ao Hospital Municipal de Parauapebas.

O caso gerou indignação entre os moradores da região. Em denúncias, eles relatam que as manobras perigosas são praticadas com frequência nas ruas do bairro e cobram das autoridades uma fiscalização mais rigorosa para evitar novos acidentes. Até o momento, o motociclista responsável pelo atropelamento não havia sido identificado nem localizado pela polícia.

Em nota enviada à reporatagem do Grupo Liberal, a Polícia Civil do Pará informou que não há registro sobre o caso até o momento.