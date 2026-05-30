Tiroteio deixa 6 feridos, incluindo uma criança, no Centro de São Paulo neste sábado (30)

A polícia militar de São Paulo confirmou que seis passageiros, entre eles um bebê de 11 meses, e mais um homem suspeito de ser um dos assaltantes, ficaram feridos, no tiroteio na estação São Bento do metrô, na Linha 1-Azul, no Centro de São Paulo, na tarde deste sábado (30), após uma tentativa de assalto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre os feridos estão o bebê e o pai dela e uma adolescente de 14 anos. Todos foram socorridos. O pai foi atingido por disparos de arma de fogo e sofreu fratura no braço esquerdo, além de perfurações no abdome e na coxa esquerda, e foi encaminhado à Santa Casa, onde passava por uma cirurgia.

O tiroteio ocorreu após uma tentativa de assalto. De acordo com a polícia, a região é extremamente movimentada, principalmente no sábado, até por isso criminosos se aproveitam dessa situação para cometer crimes, informou um delegado de polícia.

Segundo a polícia, a ação foi iniciada na entrada da estação e, com o tiroteio, um dos criminosos teria ido para a via, o que provocou a paralisação temporária da circulação de trens no trecho. A paralisação ocorreu de 12h11 a 12h42, com restrição de velocidade na Linha 1-Azul. A operação está normalizada.

Este é o terceiro caso envolvendo disparos de arma de fogo na área da Rua 25 de março em um ano e meio. Em novembro de 2024, um homem matou a ex-mulher na Ladeira Porto Geral, em frente à estação do metrô em que ocorreram os tiros deste sábado.

Em nota, o Metrô informou que "os agentes de segurança do Metrô atuaram em apoio à Polícia Militar para atendimento a uma ocorrência de segurança pública, iniciada na entrada da estação São Bento, no início da tarde deste sábado (30). A ocorrência foi conduzida pela Polícia Militar. Durante o caso, uma denúncia de que um indivíduo havia acessado a via, obrigou a paralisação temporária da circulação de trens no trecho, para inspeção no local, o que acabou não se confirmando".