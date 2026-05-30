Amigos bebem juntos e um deles termina esfaqueado em estúdio de tatuagem no Jardim Santarém

De acordo com a Polícia Militar (PM), um jovem ficou gravemente ferido, nas primeiras horas da manhã deste sábado (30), após se envolver em uma confusão num estúdio de tatuagem no bairro Jardim Santarém, na cidade de Santarém, no oeste do Pará. A vítima foi esfaqueada e levada para o hospital municipal. Ninguém foi preso até então.

A confusão envolveu três homens, todos seriam amigos. Um deles chegou a informar que o jovem esfaqueado morreu, mas essa informação não foi confirmada. A Prefeitura de Santarém, por meio do Hospital Municipal de Santarém (HMS), informou que o paciente H. L. L. está internado com trauma crânio-encefálico.

A unidade hospitalar confirmou que o paciente deu entrada no hospital na manhã deste sábado, foi assistido por uma equipe multiprofissional e precisou ser entubado, mas tem quadro clínico estável. O jovem internado foi identificado como Helyon Lara Lopes Liras.

As primeiras informações apontam que os três homens beberam juntos durante a noite e a madrugada de sexta (29) para sábado na casa do tatuador, onde também funciona o estúdio de tatuagens dele. Em certo momento, o tatuador saiu para comprar mais bebidas, quando retornou viu a companheira dele sendo assediada por Helyon Liras.

A confusão foi grande e as narrativas são fragmentadas. Helyon teria pego uma faca e partido para cima do tatuador. O tatuador contou que não feriu Helyon e não soube explicar o que aconteceu para que o próprio Heylon terminasse esfaqueado. Logo após a confusão, o tatuador e outro amigo levaram o jovem para o hospital. A polícia deve investigar o caso, mas até então não há informações sobre a prisão de ninguém.