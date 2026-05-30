Homem é preso em Abaetetuba após denúncia de abuso sexual contra criança de 11 anos

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu em flagrante, na tarde da última sexta-feira (29), um homem suspeito dos crimes de estupro de vulnerável e coação no curso do processo em Abaetetuba, no nordeste paraense. A prisão ocorreu na sede da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), após uma série de diligências realizadas desde a denúncia do caso, registrada no dia 25 de maio.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após uma denúncia de abuso sexual contra uma criança de 11 anos. A ocorrência foi comunicada às autoridades por meio da Polícia Militar, que acionou a unidade especializada. Desde então, equipes das polícias Civil e Militar passaram a realizar buscas para localizar o suspeito.

Segundo os investigadores, ao tomar conhecimento da denúncia, o homem teria deixado seu paradeiro desconhecido, o que motivou a intensificação das diligências. Paralelamente, a autoridade policial solicitou à Justiça a decretação da prisão preventiva do investigado e a adoção de medidas protetivas em favor da vítima. O pedido contou com parecer favorável do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Investigação

Durante a apuração, a Polícia Civil identificou indícios de que o suspeito teria tentado interferir na produção de provas. Conforme o inquérito, ele teria mantido contato, por meio das redes sociais, com uma adolescente de 13 anos apontada como testemunha do caso, enviando mensagens e áudios orientando que ela omitisse informações sobre os fatos investigados.

Para a polícia, a conduta configura o crime de coação no curso do processo, previsto no Código Penal. As mensagens e os áudios foram apreendidos e incorporados ao procedimento investigativo.

O delegado Mhoab Khayan informou que as forças de segurança atuaram de forma integrada desde a comunicação do crime. “A Polícia Civil, logo que tomou conhecimento desse evento grave, tomou todas as providências para resguardar a integridade física e moral das vítimas e iniciou imediatamente as buscas pelo indivíduo para efetuar sua prisão em flagrante”, afirmou.

Cerco

Ainda segundo o delegado, as diligências foram mantidas de forma ininterrupta até que o suspeito compareceu à delegacia acompanhado de sua advogada. “As buscas não cessaram em nenhum momento. O cerco foi fechado e, vendo-se acuado pela atuação das forças de segurança e pela repercussão do caso, ele resolveu se apresentar”, disse.

No momento em que chegou à unidade policial, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e coação no curso do processo. Após ser interrogado, ele foi encaminhado ao sistema prisional de Abaetetuba, onde permanece à disposição da Justiça.

Sigilo

A Polícia Civil informou que o inquérito tramita sob segredo de Justiça para garantir a proteção da identidade das vítimas e testemunhas. Por esse motivo, detalhes sobre as circunstâncias do crime e sobre os envolvidos não serão divulgados. A corporação informou ainda que as investigações continuam para o esclarecimento completo dos fatos.