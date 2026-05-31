Homem é encontrado morto com marcas de tiros em rua de Parauapebas neste domingo

Um homem, identificado apenas como Eric, foi encontrado morto na madrugada deste domingo (31), no cruzamento das ruas Santa Maria e Érico Veríssimo, no bairro Jardim América, em Parauapebas, no sudeste paraense. De acordo com informações preliminares, a vítima apresentava duas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, sendo uma na região do tórax e outra na perna.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por moradores por volta das 5h20 após denúncias de um possível homicídio no local. Ao chegar, os policiais encontraram outra equipe da PM que já realizava o isolamento da área para preservar a cena do crime.

Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e dar início às investigações do caso.

Segundo relatos de um familiar, Eric havia chegado recentemente a Parauapebas. Ele era natural da cidade de Maracaçumé, no Maranhão, e estava morando há pouco tempo no município. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.