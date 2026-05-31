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Polícia

PM prende suspeito de tráfico com crack e dinheiro na Feira da Ceasa em Castanhal

Guarnições abordaram homem após flagrante de venda de entorpecentes

O Liberal
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Prisão em flagrante em Castanhal é resultado de combate ao tráfico de drogas (Bruno Cecim / Agência Pará)

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite do último sábado (30), na Feira da Ceasa, em Castanhal, município localizado no nordeste do Pará. A prisão ocorreu durante a Operação Feira Livre, realizada por policiais militares, que avistaram o suspeito realizando a venda de entorpecentes na feira. Ao perceber a presença da polícia, ele ainda tentou fugir, mas os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a abordagem.

As entidades de segurança pública foram procuradas pela reportagem de O Liberal para mais detalhes sobre o caso e os próximos passos, mas ainda não teve resposta. O espaoço segue aberto.

As primárias informações são de que foram encontradas 38 pedras de crack e quatro porções maiores da mesma substância com o suspeito, além de R$ 64 em espécie, valor apontado pelos policiais como proveniente da comercialização das drogas. 

Após a abordagem, as guarnições retornaram ao ponto onde o suspeito realizava as vendas e teriam encontrada mais 12 pedras de crack escondidas no local. Ao todo, a operação resultou na apreensão de 54 pedras de crack, entre as encontradas com o suspeito e as deixadas no local de venda.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, para adoção dos procedimentos legais cabíveis. A Operação Feira Livre integra as ações rotineiras da Polícia Militar voltadas ao combate ao tráfico de drogas e à segurança em espaços públicos de grande circulação no município.

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