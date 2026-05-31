PM prende suspeito de tráfico com crack e dinheiro na Feira da Ceasa em Castanhal

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite do último sábado (30), na Feira da Ceasa, em Castanhal, município localizado no nordeste do Pará. A prisão ocorreu durante a Operação Feira Livre, realizada por policiais militares, que avistaram o suspeito realizando a venda de entorpecentes na feira. Ao perceber a presença da polícia, ele ainda tentou fugir, mas os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a abordagem.

As entidades de segurança pública foram procuradas pela reportagem de O Liberal para mais detalhes sobre o caso e os próximos passos, mas ainda não teve resposta. O espaoço segue aberto.

As primárias informações são de que foram encontradas 38 pedras de crack e quatro porções maiores da mesma substância com o suspeito, além de R$ 64 em espécie, valor apontado pelos policiais como proveniente da comercialização das drogas.

Após a abordagem, as guarnições retornaram ao ponto onde o suspeito realizava as vendas e teriam encontrada mais 12 pedras de crack escondidas no local. Ao todo, a operação resultou na apreensão de 54 pedras de crack, entre as encontradas com o suspeito e as deixadas no local de venda.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, para adoção dos procedimentos legais cabíveis. A Operação Feira Livre integra as ações rotineiras da Polícia Militar voltadas ao combate ao tráfico de drogas e à segurança em espaços públicos de grande circulação no município.