Homem é esfaqueado durante confusão em bar de Tailândia

Um homem foi vítima de um esfaqueamento na manhã deste sábado (23), no município de Tailândia, no nordeste paraense. Ele foi socorrido para um hospital, mas até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele.

As circunstâncias da ocorrência ainda não foram esclarecidas oficialmente pelas autoridades. No entanto, informações que circulam nas redes sociais apontam que o crime teria ocorrido em um bar da cidade, durante uma confusão.

Após ser ferido, o homem foi socorrido por um serviço médico e encaminhado ao hospital.

Até o momento, não há informações sobre o suspeito do crime.

A reportagem apura mais informações sobre o caso.