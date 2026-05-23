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Polícia

Homem é esfaqueado durante confusão em bar de Tailândia

Circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas oficialmente

O Liberal
fonte

Homem é esfaqueado durante confusão em bar de Tailândia. (Reprodução/ Portal Tailândia)

Um homem foi vítima de um esfaqueamento na manhã deste sábado (23), no município de Tailândia, no nordeste paraense. Ele foi socorrido para um hospital, mas até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele.

As circunstâncias da ocorrência ainda não foram esclarecidas oficialmente pelas autoridades. No entanto, informações que circulam nas redes sociais apontam que o crime teria ocorrido em um bar da cidade, durante uma confusão.

Após ser ferido, o homem foi socorrido por um serviço médico e encaminhado ao hospital.

Até o momento, não há informações sobre o suspeito do crime.

A reportagem apura mais informações sobre o caso.

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