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Polícia

Homem é executado com mais de 10 tiros no bairro do Jurunas, em Belém

Vítima foi identificada como Alchedison Reis dos Santos, de 36 anos

O Liberal
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Homem é executado com mais de 10 tiros no bairro do Jurunas, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (23) no bairro do Jurunas, em Belém. O crime ocorreu por volta das 1h30, na passagem Monte Alegre. A vítima foi identificada como Alchedison Reis dos Santos, de 36 anos.

Segundo os primeiros levantamentos realizados pelas equipes policiais, o homem foi executado com mais de dez tiros. Policiais militares foram os primeiros a chegar ao local e confirmaram a ocorrência após denúncias de moradores da área.

De acordo com a polícia, testemunhas relataram apenas que ouviram diversos disparos de arma de fogo e, ao saírem para verificar o que havia acontecido, encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais de reação.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem já estava morto.

Peritos da Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos periciais e coletar vestígios que podem auxiliar na identificação dos autores e no esclarecimento da dinâmica do homicídio. Os suspeitos fugiram após o crime e ainda não foram localizados.

Durante a perícia, os profissionais identificaram que a vítima foi atingida por aproximadamente 11 ou 12 disparos. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem confirmar a quantidade exata de tiros e a causa da morte.

Segundo o perito Benedito Leão, da Polícia Científica, o crime apresenta características de execução. Ainda conforme o perito, a vítima não apresentava marcas de defesa. Os tiros atingiram regiões da cabeça, costas, perna e lateral do tórax.

“A vítima apresentava várias lesões. Não conseguiu nem correr. Dez a doze tiros é fatal”, afirmou o perito, acrescentando que cápsulas de munição calibre 9 milímetros foram encontradas na cena do crime.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Divisão de Homicídios. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis antecedentes criminais da vítima ou motivação para o assassinato. Informações que ajudem a Polícia Civil podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no número 181.

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