colisão atinge poste e espalha fios em cruzamento no bairro do telégrafo, em belém

Uma colisão danificou um poste de iluminação e deixou a fiação espalhada pelo chão, na travessa Djalma Dutra, esquina com a rua Municipalidade, no bairro do Telégrafo, em Belém. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Por precaução, muitos motoristas evitaram passar pelo local.

Houve motorista que, para não tocar na fiação, passou com o carro pela calçada. Outros condutores de veículos recuaram e procuraram rotas alternativas. Por volta de 6h40 deste sábado (23), os fios continuavam no chão.

Em nota, a Equatorial Pará informa que registrou uma ocorrência de "colisão de poste por terceiros" no bairro do Telégrafo, em Belém. Equipes técnicas da distribuidora realizaram o levantamento da situação em campo e a substituição da estrutura será feita garantindo a segurança da população. A empresa reforça que permanece monitorando a ocorrência e orienta a população a manter distância de estruturas danificadas e fios ao solo. Em casos de ocorrências envolvendo a rede elétrica, os clientes podem acionar os canais oficiais da distribuidora por meio da Central 0800 091 0196, site, aplicativo Equatorial Energia ou assistente virtual Clara, via WhatsApp.