Irmãos são conduzidos à delegacia após briga dentro de casa em Castanhal

A Polícia Militar foi acionada na noite desta sexta-feira (22) para atender uma ocorrência de violência familiar no bairro Caiçara, em Castanhal, no nordeste do Pará.

Segundo a PM, a situação aconteceu em uma residência localizada na alameda Liberdade. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a moradora, identificada como Maria Madalena da Trindade Silva, bastante abalada e pedindo ajuda. Ela relatou que os dois filhos estavam se agredindo dentro da casa.

Com autorização da proprietária, os militares entraram no imóvel e encontraram os irmãos Luiz Henrique da Trindade Silva e Fabrício da Trindade Silva em luta corporal. De acordo com a corporação, um deles aplicava um golpe conhecido como “mata-leão” no outro.

Ainda conforme a PM, durante a intervenção policial, Fabrício teria desferido um soco no rosto do irmão e apresentado comportamento agressivo, sendo necessário o uso de algemas para conter a situação.

A mãe dos envolvidos foi encaminhada à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Castanhal para solicitar medidas protetivas de urgência. Já os dois irmãos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar informou ainda que havia suspeita de que Fabrício estivesse sob efeito de substâncias entorpecentes no momento da ocorrência.