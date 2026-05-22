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Polícia

Dois homens são mortos a tiros por suspeitos em moto, no bairro da Cremação, em Belém

Apesar do socorro, os baleados não resistiram aos ferimentos a caminho do hospital

O Liberal
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Dois homens são mortos a tiros no bairro da Cremação, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Dois homens morreram após serem baleados no bairro da Cremação, em Belém, na tarde desta sexta-feira (22). O crime ocorreu na Rua dos Timbiras, onde as vítimas foram atacadas por suspeitos em uma motocicleta. Apesar do socorro, os baleados não resistiram aos ferimentos a caminho do hospital.

O ataque aconteceu por volta das 13h40, próximo a um comércio de comidas. As vítimas estavam em frente ao local quando os atiradores chegaram e efetuaram os disparos. Testemunhas relataram que os mortos seriam um jovem de 20 anos e um idoso de 64 anos. Não há informações sobre os atiradores nem a motivação para o crime.

Moradores da área se mobilizaram para socorrer as vítimas logo após o baleamento, levando-as para o pronto-socorro mais próximo. Ambulâncias e viaturas da Polícia Militar foram acionadas. Contudo, os homens não resistiram aos ferimentos e faleceram durante o trajeto até a unidade hospitalar.

Investigação em andamento

A área do crime foi isolada pelas autoridades policiais para a coleta de informações. A Polícia Civil investiga o caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes e aguarda o retorno das autoridades.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

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