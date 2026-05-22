Dois investigados por envolvimento em roubo à joalheria são presos em Belém

Dois investigados por envolvimento em um roubo ocorrido em uma joalheria localizada no bairro da Campina, em Belém, foram presos pela Polícia Civil. A ação para capturar os suspeitos ocorreu na quinta-feira (21) e nesta sexta-feira (22). O crime foi realizado por um grupo no dia 22 de abril deste ano, tendo muita repercussão nas redes sociais após os criminosos terem vestido fardas falsas da PC para adentrar ao estabelecimento. Durante as prisões, uma mulher que estava com um dos envolvidos também foi detida em flagrante por tráfico de drogas.

A ação policial foi realizada por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). As duas pessoas presas foram autuadas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ambos são investigados por participação direta no roubo da joalheria.

De acordo com o delegado Arthur do Rosário, titular da DRFR, a primeira prisão ocorreu na quinta-feira (21), com o apoio da Polícia Militar, quando os agentes abordaram o veículo em que o suspeito estava.

“O carro foi localizado no estacionamento de um supermercado, no bairro da Cremação, em Belém. No interior do automóvel, uma arma de fogo com seis munições intactas e a numeração raspada foi encontrada, além de aparelhos celulares e outros objetos de interesse para a investigação. Todos foram apreendidos. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”, detalhou.

Já a localização do segundo suspeito ocorreu nesta sexta-feira (22), após os policiais receberem informações de que ele estaria escondido na residência de sua namorada, localizada no bairro Parque Verde, onde também funcionava um ponto de comércio de entorpecentes.

“De posse das informações, as equipes foram ao local e identificaram o indivíduo, que tentou tomar a arma de um policial civil, momento em que houve reação proporcional da equipe, visando repelir a injusta agressão e preservar a integridade física dos agentes. Após a intervenção, o investigado foi imediatamente socorrido e conduzido para atendimento médico”, continuou o delegado Arthur do Rosário.

Os policiais ainda identificaram indícios de tráfico de drogas no imóvel, razão pela qual fizeram a busca e encontraram embalagens com substância entorpecente semelhante à cocaína escondidas no forro da residência e outros elementos relacionados à prática criminosa. As pessoas presentes no local foram conduzidas à unidade policial para prestar esclarecimentos e auxiliar no prosseguimento das investigações.

“Foi lavrado auto de prisão em flagrante contra o suspeito e sua namorada pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que contra ele também existia um mandado de prisão em aberto pelo roubo à joalheria, que foi devidamente cumprido”, finalizou o delegado Arthur do Rosário.

Um suspeito ainda foi baleado durante a intervenção policial após reagir aos agentes. Ele permanece internado em uma unidade hospitalar. Já os outros foram conduzidos à unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis e encontram-se à disposição da Justiça. As diligências continuam para localizar todos os envolvidos no roubo à joalheria.