Polícia prende suspeito de dar apoio logístico na morte do comandante da Guarda Municipal de Ipixuna
As equipes policiais seguem em busca de um quarto suspeito envolvido no crime
Um homem identificado como Kaique Hugo Uchoa Franca foi preso nesta sexta-feira (22) durante uma operação da Polícia Civil do Pará que investiga o assassinato de Fabrício Oliveira Costa, comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará. Ele é o terceiro suspeito preso desde a data do crime, que ocorreu no último dia 14, dentro de uma pizzaria daquele município.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em um imóvel localizado na rua Piquiarana, nº 543, na zona urbana do município.
A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará, vinculada à 7ª RISP da Superintendência Regional do Capim, com apoio da Guarda Municipal.
Segundo a Polícia Civil, Kaique foi apontado por um dos envolvidos no crime como o responsável por fornecer o automóvel que teria sido utilizado na fuga dos executores após o homicídio.
As investigações indicam ainda que o imóvel alvo da operação teria sido utilizado como ponto de apoio logístico da organização criminosa responsável pela execução do comandante da Guarda Municipal, servindo para auxiliar na fuga e ocultação dos envolvidos.
De acordo com a Polícia Civil, as diligências fazem parte do aprofundamento das investigações, que seguem em andamento para identificar todos os participantes do crime, esclarecer completamente a dinâmica da execução e localizar um quarto executor armado que ainda não foi formalmente identificado.
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