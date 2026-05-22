Polícia prende suspeito de dar apoio logístico na morte do comandante da Guarda Municipal de Ipixuna

Um homem identificado como Kaique Hugo Uchoa Franca foi preso nesta sexta-feira (22) durante uma operação da Polícia Civil do Pará que investiga o assassinato de Fabrício Oliveira Costa, comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará. Ele é o terceiro suspeito preso desde a data do crime, que ocorreu no último dia 14, dentro de uma pizzaria daquele município.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em um imóvel localizado na rua Piquiarana, nº 543, na zona urbana do município.

A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará, vinculada à 7ª RISP da Superintendência Regional do Capim, com apoio da Guarda Municipal.

Kaique Hugo Uchoa Franca foi preso nesta sexta-feira (22). (Redes sociais)

Segundo a Polícia Civil, Kaique foi apontado por um dos envolvidos no crime como o responsável por fornecer o automóvel que teria sido utilizado na fuga dos executores após o homicídio.

As investigações indicam ainda que o imóvel alvo da operação teria sido utilizado como ponto de apoio logístico da organização criminosa responsável pela execução do comandante da Guarda Municipal, servindo para auxiliar na fuga e ocultação dos envolvidos.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências fazem parte do aprofundamento das investigações, que seguem em andamento para identificar todos os participantes do crime, esclarecer completamente a dinâmica da execução e localizar um quarto executor armado que ainda não foi formalmente identificado.