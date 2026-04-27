Em Oriximiná, PC prende homem suspeito de atear fogo em comunidade indígena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na segunda-feira (27/4), suspeito de atear fogo em comunidade indígena localizada no município de Oriximiná, no oeste do Pará. De acordo com a PC, o investigado também residia no local. As circunstâncias do crime não foram divulgadas pelas autoridades.

Assim que a delegacia do município soube do ocorrido, iniciaram diligências, considerando a distância e a dificuldade logística de acesso ao local onde o episódio aconteceu. Segundo a polícia, ficou definido entre as forças de segurança que o suspeito seria conduzido por integrantes da comunidade até um ponto previamente estabelecido, onde seria detido pela guarnição militar e, posteriormente, levado à unidade policial.

Ao ser apresentado na unidade policial e, após a análise dos elementos informativos colhidos, depoimentos e demais provas, a autoridade policial deliberou pela lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de incêndio qualificado/majorado. Isso ocorreu porque o fogo atingiu um espaço destinado à habitação e ocupado por pessoas, circunstância que agrava a conduta nos termos da legislação penal vigente.

Durante a oitiva das partes e aprofundamento inicial das apurações, também surgiram indícios da prática de outros delitos, como violência doméstica e familiar contra uma mulher, além de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Além da prisão em flagrante, a autoridade policial também representou pela prisão preventiva do autor. Feitos os procedimentos legais, ele permanecerá à disposição da Justiça para responder pelo crime de incêndio majorado.