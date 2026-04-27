Homem é morto a tiros no bairro da Terra Firme, em Belém

Jhonathan Fonseca Nascimento, de 34 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (27/4), na Rua Samaumeira, próximo à Avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, homens armados desceram de um carro preto e dispararam várias vezes contra a vítima, que morreu no local. As motivações por trás do homicídio são um mistério.

O crime ocorreu por volta das 14h30. Logo depois, a PM foi acionada para o caso. Uma guarnição do 37º Batalhão (37º BPM) se deslocou ao endereço e isolou a área do homicídio para que a Polícia Científica realizasse a perícia.

Na cena do crime, moradores relataram aos militares que a companheira da vítima, Mirlene Nayra Oliveira de Souza, apresentou um comportamento que chamou atenção. Segundo a Polícia Militar, após Jhonathan ser assassinado, a mulher saiu da Rua Samaumeira em uma motocicleta e não acionou as autoridades para comunicar que o companheiro tinha sido alvejado.

Os agentes foram atrás da mulher e a encontraram com o pai dela, identificado pelo prenome de Messias, que é conhecido pelo apelido de “Índio”, ainda no bairro da Terra Firme. Conforme a Polícia Militar, ao ver os policiais, “Índio” descartou o próprio celular. Os militares o abordaram e encontraram drogas com ele. Com isso, ele foi detido em flagrante por tráfico de drogas.

Mirlene foi levada para a Divisão de Homicídios (DH), no bairro de São Brás, para prestar esclarecimentos sobre a morte de Jhonathan. Já o pai dela, a PM o conduziu para a Unidade Integrada ParaPaz (UIPP) da Terra Firme.

Segundo as autoridades, Jhonathan Fonseca tinha passagens por tráfico de drogas, enquanto a companheira responde na Justiça por infanticídio — crime de matar o próprio filho durante o parto ou logo após. A polícia não confirmou oficialmente se ela é suspeita de envolvimento no homicídio.

A PM ainda não tem a confirmação sobre a quantidade de suspeitos que estavam no carro. Até agora, nenhum dos envolvidos no assassinato de Jhonathan foi localizado pelos militares, assim como o aparelho que "Índio" havia jogado fora. O 37º BPM segue procurando por eles. O caso é investigado pela Polícia Civil.

"A Polícia Civil informa que uma pessoa que se identificou como namorada da vítima e seria testemunha do crime, prestou declarações sobre os fatos na Divisão de Homicídios. As investigações do caso seguem através da Delegacia da Terra Firme", informou a PC.