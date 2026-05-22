Adolescente é apreendido com porções de maconha durante operação da PM em Castanhal

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na manhã da última quinta-feira (21), no bairro Jardelândia, em Castanhal, no nordeste paraense. A ação foi realizada por policiais militares da equipe Águia 01, do 5º BPM, durante a operação “Fim de Linha”.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição fazia rondas ostensivas pela rua Manoel Maia, por volta das 11h, quando flagrou o suspeito tentando entregar um objeto a outro homem em frente a uma casa abandonada. Ao perceber a aproximação dos agentes, o adolescente fugiu em uma bicicleta, mas foi alcançado e abordado poucos metros depois.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram cinco porções de substância semelhante à maconha. Conforme a PM, o adolescente apresentou resistência à abordagem, sendo necessário o uso de algemas.

Ainda de acordo com os militares, o suspeito confessou que tentava comercializar a droga e informou que havia mais entorpecentes escondidos nas proximidades. Em um buraco coberto por um tijolo, atrás da casa abandonada e próximo à chamada “Rua do Irã”, os agentes localizaram uma sacola contendo outras 87 porções de maconha, além de R$ 20 em dinheiro.

Ao todo, foram apreendidas 92 porções da droga. O adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal junto com o material apreendido para os procedimentos cabíveis.