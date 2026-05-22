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Polícia

Homem é esfaqueado após confusão em estacionamento de supermercado no Jurunas, em Belém

Testemunhas afirmam que briga teria começado após cobrança de um programa não pago

O Liberal
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Homem é esfaqueado após confusão em estacionamento de supermercado no Jurunas, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (22) mostra o momento em que um homem foi esfaqueado por uma mulher no estacionamento de um supermercado no bairro do Jurunas, em Belém.

Segundo relatos de testemunhas, a confusão teria começado ainda dentro do estabelecimento comercial, após uma discussão entre os envolvidos. A situação evoluiu para agressões físicas e, durante a briga, a mulher atingiu o homem com um golpe de faca na região do pescoço.

Outro vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem, já ferido e vestindo apenas um short, no estacionamento do supermercado. Nas imagens, ele aparece discutindo e enfrentando alguns mototaxistas que estavam próximos ao local, chegando inclusive a tentar agredir um deles.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada para uma unidade de saúde. A mulher também recebeu atendimento no local.

Ainda segundo testemunhas, após o ocorrido, a mulher teria relatado que estava cobrando o pagamento de um programa que teria sido realizado com o homem ferido. Conforme essa versão, ele teria se recusado a pagar, o que teria provocado uma discussão, agressões e, posteriormente, o esfaqueamento.

A Polícia Militar esteve no supermercado para controlar a situação e iniciar os procedimentos de apuração do caso. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos.

O caso é investigado pela Delegacia do Jurunas.

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