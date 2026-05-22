Homem é esfaqueado na Feira da Ceasa, em Castanhal; suspeito foi preso pela PM
A vítima recebeu atendimento inicial do Corpo de Bombeiros ainda no local e, em seguida, foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Um homem identificado como Raimundo Denilson Rocha Nepomuceno, conhecido como “Paulinho”, foi vítima de esfaqueamento na noite de quinta-feira (21), nas proximidades da Feira da Ceasa, em Castanhal, nordeste do Pará.
De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta das 22h20, na rua Magalhães Barata, cruzamento com a travessa Paes de Carvalho, em frente à Padaria Sena, no bairro Centro.
Segundo o relatório policial, equipes da PM foram acionadas via Núcleo Integrado de Operações (Niop), para atender a ocorrência de lesão corporal dolosa. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída ao chão, enquanto testemunhas informaram que o suspeito havia fugido.
Os policiais iniciaram buscas a pé e conseguiram localizar o suspeito cerca de 300 metros adiante. Durante a abordagem, os agentes constataram manchas de sangue nas roupas do homem, mas a arma utilizada no crime não foi encontrada.
A vítima recebeu atendimento inicial do Corpo de Bombeiros ainda no local e, em seguida, foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Ainda conforme relatos de testemunhas, tanto a vítima quanto o suspeito seriam pessoas em situação de rua que costumavam circular pela região da Ceasa.
O suspeito, identificado como Raimundo Nonato da Silva Gonçalves, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais cabíveis.
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