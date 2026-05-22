Homem é esfaqueado na Feira da Ceasa, em Castanhal; suspeito foi preso pela PM

Um homem identificado como Raimundo Denilson Rocha Nepomuceno, conhecido como “Paulinho”, foi vítima de esfaqueamento na noite de quinta-feira (21), nas proximidades da Feira da Ceasa, em Castanhal, nordeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta das 22h20, na rua Magalhães Barata, cruzamento com a travessa Paes de Carvalho, em frente à Padaria Sena, no bairro Centro.

Segundo o relatório policial, equipes da PM foram acionadas via Núcleo Integrado de Operações (Niop), para atender a ocorrência de lesão corporal dolosa. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída ao chão, enquanto testemunhas informaram que o suspeito havia fugido.

Os policiais iniciaram buscas a pé e conseguiram localizar o suspeito cerca de 300 metros adiante. Durante a abordagem, os agentes constataram manchas de sangue nas roupas do homem, mas a arma utilizada no crime não foi encontrada.

A vítima recebeu atendimento inicial do Corpo de Bombeiros ainda no local e, em seguida, foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda conforme relatos de testemunhas, tanto a vítima quanto o suspeito seriam pessoas em situação de rua que costumavam circular pela região da Ceasa.

O suspeito, identificado como Raimundo Nonato da Silva Gonçalves, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais cabíveis.