suspeito chama homem pelo nome antes de matá-lo a tiros em marabá

Um homicídio foi registrado no município de Marabá, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Hugo Costa Chaves, de estimados 40 anos. O crime ocorreu por volta das 17 horas de sexta-feira (22), na rua Afro Sampaio, no bairro Belo Horizonte, no Núcleo Cidade Nova, onde um homicídio vitimou Hugo Costa Chaves.

Ainda segundo informações repassadas pelo 3º sargento Luciberg ao portal Correio de Carajás, que atuou nessa ocorrência, o suspeito chegou ao endereço em uma motocicleta e procurou Hugo dentro da residência onde ele estava. Ainda conforme essa versão inicial, o homem perguntou diretamente por Hugo e, após ele se identificar, o desconhecido sacou uma arma de fogo e efetuou os primeiros disparos.

Baleado, Hugo tentou fugir e conseguiu correr por cerca de 100 metros, atravessando a rua em direção a outra esquina. Mas caiu no asfalto e morreu pouco depois. E, nesse momento, novos disparos foram feitos. “Segundo as pessoas que estavam aqui e repassaram as informações para a equipe, houve mais ou menos dois disparos depois que a vítima caiu no chão”, disse o sargento, do 34º BPM, que é sediado em Marabá. Os estampidos dos tiros causaram pânico entre moradores da região e pessoas que por ali trafegavam.

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Muitos correram para dentro das residências assim que ouviram os primeiros disparos, o que pode dificultar a identificação do atirador. Segundo a polícia, testemunhas disseram que tudo aconteceu de forma muito rápida e que o suspeito utilizava capacete no momento da execução. Abalados, familiares de Hugo acompanharam a movimentação policial. Um tio da vítima, dono de um conhecido bar na região, informou que estava em frente ao estabelecimento da família quando viu o suspeito chegar perguntando por Hugo. Poucos segundos depois, os disparos foram ouvidos por ele.

Ainda conforme relatos colhidos no local, Hugo é pai de dois filhos e conhecido pelos familiares como um homem trabalhador. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida e nenhum suspeito foi preso. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.