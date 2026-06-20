Suspeito de tentar matar companheira e agredir homem é preso em Belterra
Caso ocorreu na madrugada deste sábado (20), na Comunidade do Amapá
Um homem foi preso na madrugada deste sábado (20), após um caso de violência doméstica seguido de agressão contra outro homem na Comunidade do Amapá, em Belterra, no oeste do Pará. O suspeito, identificado como João Antônio, teria agredido a companheira e, em seguida, atacado Evaldo Silva de Moura, conhecido como “Chapada”.
De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta de 0h15 para atender uma ocorrência no Beco do Braga. No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, que teria usado uma faca e causado um ferimento na mão direita. A mulher também informou aos policiais que as ameaças e agressões por parte do suspeito são frequentes.
Ainda durante a ocorrência, os militares apuraram que, após agredir a companheira, o homem também atacou “Chapada” com um pedaço de estaca, conforme informações da página Encontro das Águas Notícias. A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça, com cortes e suspeita de afundamento craniano.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas. Evaldo foi encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém, enquanto a mulher recebeu atendimento médico.
O suspeito e os demais envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis. A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.
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