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Polícia

Mãe é levada à delegacia após filho de 5 anos ser encontrado acorrentado no quintal, em Itaituba

Além do menino, um bebê de um mês também estava na residência e foi acolhido pelo Conselho Tutelar

O Liberal
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Segundo a Polícia Militar, mãe afirmou que utilizou a corrente como forma de castigo após a criança sujar a roupa (Divulgação/ 15º BPM)

Uma mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil no último sábado (20), suspeita de maus-tratos contra o próprio filho, de 5 anos, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A criança foi encontrada com o pé direito preso por uma corrente e um cadeado fixados a um muro no quintal da residência onde mora com a família.

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Segundo informações do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM), a ocorrência foi registrada por volta das 9h, após a corporação ser acionada para verificar uma denúncia. Ao chegar ao endereço informado, os policiais encontraram a criança presa pela perna.

De acordo com a PM, ao ser questionada sobre a situação, a mãe teria confirmado que colocou o filho na corrente como forma de punição. Conforme o relato registrado pelos policiais, ela afirmou que decidiu aplicar o castigo após o menino fazer as necessidades fisiológicas na roupa e sujá-la.

Durante o atendimento da ocorrência, os agentes também encontraram outro filho da mulher na residência, um bebê de aproximadamente um mês de idade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a corrente que prendia a criança. O Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência e prestou atendimento no local.

Após os procedimentos iniciais, a mulher foi levada pelos agentes, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis. As duas crianças ficaram sob acompanhamento do Conselho Tutelar e foram encaminhadas para acolhimento.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil do Pará para confirmar as medidas adotadas no caso, informar se a mulher foi autuada, se permanece presa e detalhar a situação das crianças. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno.

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