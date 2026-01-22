laudo confirma maus-tratos contra criança de 3 anos em itaituba, no sudoeste do pará

Uma criança de três anos foi vítima de maus-tratos em Itaituba, no sudoeste do Pará. A confirmação foi feita, na quarta-feira (21), pelo delegado Vinícius Ramos, após a conclusão do laudo pericial, que apontou sinais de agressão.

Ainda segundo o Giro Portal, o caso envolve o marido da babá da criança, suspeito de ter cometido as agressões no início do mês de janeiro. Tanto a defesa dos investigados quanto a acusação aguardavam o resultado da perícia, que acabou contrariando a versão apresentada pelos suspeitos.

Segundo o delegado, após a conclusão das diligências, o homem foi indiciado por maus-tratos, enquanto a babá foi indiciada por omissão. Com a conclusão do inquérito, o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário. Agora, caberá ao Ministério Público decidir se oferece denúncia ou se arquiva o caso. Caso os indiciados venham a responder judicialmente, a pena pode chegar a até sete anos de prisão, conforme previsto em lei. Em nota, a Polícia Civil informa que o inquérito do caso foi concluído e remetido à Justiça.