mulher é presa após agredir irmã com deficiência em igarapé-miri, no pará

Uma mulher foi presa, em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará, acusada de maus-tratos e agressões físicas contra a própria irmã, que tem deficiência. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a agressão, o que gerou nos moradores.

Em nota, a Polícia Civil informa que uma equipe da Delegacia de Igarapé-Miri compareceu ao endereço denunciado e constatou o crime. A vítima foi resgatada e encaminhada para atendimento médico. Ela segue sendo acompanhada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). A suspeita, irmã da vítima, foi presa em flagrante pelo crime de maus-tratos, no dia 17 de dezembro, e permanece à disposição da Justiça, acrescentou a Polícia Civil.