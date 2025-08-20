Capa Jornal Amazônia
Acusado de maus-tratos e abuso sexual contra filhos é preso em Curralinho

A ação da Polícia Militar para capturar o investigado ocorreu na terça-feira (19)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: O Liberal / Arquivo)

Um suspeito de maus-tratos, abuso sexual e ameaças foi preso pela Polícia Militar na terça-feira (19) em Curralinho, no Marajó. A ação ocorreu na comunidade ribeirinha no Rio Mutuacá, zona rural do município. O investigado, segundo as informações policiais, teria cometido os crimes contra os próprios filhos de 15, 13 e 3 anos.

Segundo o portal Notícias Marajó, policiais do 82° Pelotão Destacado de Polícia Militar foram acionados após denúncia repassada ao Conselho Tutelar. O enteado do suspeito procurou as autoridades policiais e relatou ter presenciado diversas agressões físicas praticadas pelo padrasto. A companheira do suspeito e os filhos menores de idade eram os alvos. A mãe das crianças encontra-se hospitalizada no Hospital Municipal de Breves.

De acordo com a PM, além da violência física, havia indícios de abusos sexuais cometidos contra os menores. Uma das vítimas, uma adolescente de 15 anos, teria confirmado diretamente aos conselheiros e aos policiais que sofria abusos e agressões do pai.

Diante do caso, os militares e os conselheiros tutelares foram à comunidade onde o suspeito foi localizado. Ao perceber a presença policial, o homem, segundo a PM, tentou fugir em uma embarcação tipo rabeta. No entanto, ele foi detido com o apoio de moradores da região. Após ser preso em flagrante, o suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Curralinho para os procedimentos necessários. As crianças permanecerão sob a guarda do Conselho Tutelar, que adotará as medidas de proteção e acompanhamento.

