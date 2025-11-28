Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Dupla é presa ao transportar 32 quilos de 'supermaconha' dentro de veículo em Altamira

A ação se tratou de uma fiscalização conjunta entre as polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar do Pará (PMPA) na BR-230

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais próximos à carga de skunk confiscada. (Foto: Divulgação | Ascom PRF)

Dois homens, um de 31 e outro de 33 anos, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos em flagrante nesta sexta-feira (28/11) por transportarem 32 quilos de skunk, a “supermaconha”, escondidos em compartimentos ocultos de um veículo em Altamira, no sudoeste do Pará. Tudo ocorreu durante uma ação conjunta de fiscalização na BR-230 entre as polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar do Pará (PMPA).

Os suspeitos, naturais do Amazonas, ocupavam o automóvel. Segundo a PRF, no decorrer da fiscalização, os envolvidos apresentaram versões contraditórias sobre a viagem e não transportavam bagagens, fator que reforçou a suspeita dos policiais. Segundo eles, a viagem teve início em Manaus, no Amazonas, e teria como destino final a cidade de Marabá, no sudeste do Pará.

Durante uma vistoria minuciosa, os policiais localizaram compartimentos ocultos nas portas e nos estofados, onde estavam acondicionados os tabletes de skunk. Com isso, a dupla foi detida e encaminhada, juntamente com o veículo e o entorpecente apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos legais.

O que é o skunk e seus efeitos?

Também conhecida como supermaconha, o skunk age como uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro.

Ela é produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa híbrida, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero. Criada em laboratório, a droga pode ter efeito até 10 vezes mais potente do que a maconha comum. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dupla é presa

transportar

32 quilos

supermaconha

dentro de veículos

altamira

Polícia
.
