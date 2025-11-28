Funcionários de concessionária de energia seguem hospitalizados após acidente em Ananindeua

A Equatorial Pará atualizou, nesta sexta-feira (28), as informações sobre o estado de saúde dos funcionários de uma empresa terceirizada envolvidos em um acidente ocorrido na manhã de quinta-feira (27), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Segundo a distribuidora, os trabalhadores permanecem hospitalizados, e a empresa afirma estar acompanhando de perto a situação.

O acidente aconteceu na avenida Governador Hélio Gueiros, quando dois homens caíram de um caminhão munck. Informações preliminares apontam que o veículo não suportou o peso da estrutura com os trabalhadores, provocando a queda. Ambos ficaram feridos e receberam atendimento inicial do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não há detalhes públicos sobre o estado de saúde das vítimas.

Nesta sexta, em nota, a Equatorial Pará informa que segue acompanhando a situação dos profissionais de uma empresa terceirizada que permanecem hospitalizados em decorrência do acidente ocorrido ontem, dia 27.

“A Distribuidora esclarece que a divulgação de informações sobre o estado de saúde dos pacientes compete exclusivamente à equipe médica responsável pelo atendimento, em respeito aos protocolos clínicos e à privacidade dos pacientes e suas famílias.”

A Equatorial Pará também lamentou profundamente o ocorrido. A empresa reforçou que mantém “rotinas permanentes de orientação, fiscalização e cumprimento rigoroso das normas de segurança por parte de seus colaboradores próprios e equipes terceirizadas, com o objetivo de prevenir acidentes e garantir a integridade de seu corpo técnico, além da continuidade segura e de qualidade dos serviços prestados”.